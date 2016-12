Lorenzo, promessa mantenuta. Ecco il nuovo taglio

Jorge Lorenzo è uomo di parola. Il pilota spagnolo aveva promesso un nuovo "strano" taglio di capelli in caso di vittoria nel Gran Premio di Silverstone. Il successo è arrivato e con questo il new look. Anche i più stretti collaboratori di Lorenzo hanno cambiato aspetto e ora si presentano con la cresta. Nel bene e nel male vicini al loro campione dunque. Il risultato? Giudicate voi.