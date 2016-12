Pagelle MotoGP da Silverstone: Jorge Lorenzo è l'anti-fenomeno

Marc Marquez: 10. Pure per lui quasi il massimo perché cadere nel warm-up, lussarsi una spalla e poi giocarsi la vittoria fino all'ultimo centimetro, perdere per una leggera imperfezione, è qualcosa di straordinario e quasi unico. Resta un esordiente ventenne che ha messo in fila 11 podi (5 vittorie) in 12 gare (l'altra è caduto mentre era 2°) e comanda la classifica con 30 punti su Pedrosa e 39 su Lorenzo. Se quando gli va di sfiga finisce così... Continua ad essere una Superbega galattica.



Dani Pedrosa: 8. C'ha quella sfortuna lì di beccarsi prima Casey Stoner, poi Marc Marquez in squadra. Ma non ha vinto neppure quando aveva Andrea Dovizioso, sicuramente più malleabile. Stavolta parte male, recupera, sembra averne più di Lorenzo e Marquez, poi finisce terzo, senza provarci mai, lì vicino, con l'acquolina in bocca, ma insomma in queste situazioni la fetta di torta non la morde. Sembra essersi arreso a sé stesso, al suo destino: quasi vincente.



Valentino Rossi: 6. Hai voglia di dire che nella parte finale della gara va forte come i primi o quasi, che si beve per l'ennesima volta Bautista (7) all'ultimo giro, che manca quel pelino di feeling all'inizio per potersela giocare, che parti bene, perdi e poi recuperi. Se ti chiami Valentino Rossi da te ci si aspetta che non becchi 13 secondi dal tuo compagno Lorenzo, che riesce pure a vincere una gara sontuosa. La colpa non è tutta sua, anzi, ma insomma questa messa a punto, questo passo avanti Yamaha deve arrivare in fretta. Per Misano. Lunga attesa.



Cal Crutchlow: 4. Ha distrutto due moto il sabato. Ma comunque era riuscito qualificarsi terzo. Poi un altro botto nel warm up, nello stesso punto. Gli va bene che non si fa male, ma in gara sparisce, chiude settimo, lontano 26 secondi da Lorenzo, lui che riusciva a volte ad essere la migliore delle Yamaha. Forse sarà stata la pressione della corsa di casa, ma questa è una gara incolore, inodore, insapore. Stranamente insipido.



Ducati: sv. infierire non servirebbe. Il Dovi cade alla fine mentre lotta per l'ottavo posto, che si prende il suo compagno Hayden a 35 secondi dal primo. Detto tutto.