MotoGP: Jorge Lorenzo trionfa a Silverstone

LA GARA - Al via Lorenzo parte come un caccia sulla portaerei, sparandosi nella prima curva in tandem con Marquez. Un allungo immediato sul resto del gruppo, con Rossi terzo grazie alla sua migliore partenza stagionale. Il 46 tiene dietro Bradl, Crutchlow e Pedrosa, ma sembra fare subito da tappo. Infatti è la Honda LCR di Stefan che senza tanti complimenti gli si mette subito davanti, mentre dopo un giro tocca a Pedrosa sfilare la M1 dell'italiano. Dopo tre passaggi, davanti, Lorenzo e Marquez hanno già oltre 2" di vantaggio sugli inseguitori, con il 93 che nonostante il gioco dell'elastico e delle scie, firma giri veloci a ripetizione. Cosa che stizzisce non poco Pedrosa che, prima infla Bradl (leggermente largo), poi va alla caccia dei due di testa. Intanto anche Bautista si libera di Rossi, che resta 6° a 4", seguito da Crutchlow e Smith.

Nella velocissima Silverstone è dunque Pedrosa che trova un ritmo furibondo, quanto necessario ed efficace, per andare a riprendere i due connazionali al comando. Cede Bradl, che lascia la quarta piazza a Bautista, mentre anche Rossi si fa sotto al tedesco. Ne risulta un bel duello, nel quale Stefan resiste alla grande agli attacchi decisi della Yamaha. Alla fine, però, Valentino ha la meglio sulla Honda. Metà gara e Lorenzo finisce sotto attacco da parte delle due RC213V, pressanti alle sue spalle. E' un vero assalto di Marquez, che stacca, impunta, va di traverso, ma non passa. Lorenzo suda, ma resiste, con Pedrosa attendista, troppo. Dietro Dovizioso passa Hayden e spinge per sfilare a Smith l'ottavo posto.

Salta vistosamente l'anteriore della M1 numero 99 nei veloci ingressi di curva. Sporca le linee, ma non molla la Honda 93, che tiene Jorge nel mirino, quando mancano 3 giri al termine. Rossi vede la coda di Bautista e inizia ad assaporare il quarto posto, che conquista con un'ingresso a gamba tesa sullo spagnolo.

Esplode il pubblico inglese, ma applaude Marquez, che trova un varco minuscolo e infila Lorenzo grattandogli quasi le carene. Jorge non ci sta, stacca forte sollevando la posteriore e si rimette davanti. E' un finale in apnea, dove nessuno vuole cedere. E' una volata, agonisticamente meravigliosa quanto spettacolare. E' la determinazione di Lorenzo che vince, dando un finale diverso ad una sequenza che sembrava già scontata. E' il colpo di mano più bello di Lorenzo. Quello che gli consegna la quarta vittoria stagionale, ma soprattutto apre la porta ad un finale di stagione combattuto su un limite altissimo. Non alla portata di tutti. Lo sconfitto di giornata infatti è Pedrosa, che non entra mai davvero in lotta e non approfitta della spalla malconcia del suo compagno. A differenza di Jorge, Dani dice di voler vincere, ma in pista poi non ci crede.

Cresce invece Rossi, 4° con piccoli segnali di miglioramento, che però non bastano ancora per non tornare tra i migliori. Restando in lotta con Bautista, che almeno batte regolarmente. Il distacco dai primi è importante, a discapito di una bella partenza, appunto. Detto che al prossimo round, quello di Misano, sarebbe bello ritrovare il 46 con i big...