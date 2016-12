Warm up MotoGP: Marquez cade e va via in ambulanza

Marquez è tornato sulla terra, o meglio: è andato in terra nel warm up della MotoGP a Silverstone. Brutta botta per il leader del Mondiale che si è alzato dolarante alla spalla e al polso sinistro. Lo spagnolo è salito in ambulanza ed è stato trasportato al centro medico: per lui solo una lussazione. Nonostante ciò il pilota della Honda ha fatto registrare il miglior tempo. Cadute anche per Crutchlow (la terza in due giorni), Pirro e Hayden.