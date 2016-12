Valentino Rossi a Silverstone: "Ho un ritmo costante"

Valentino Rossi commenta la qualifica di Silverstone: "Lorenzo e Marquez hanno fatto paura. Vanno fortissimo e hanno demolito il vecchio record. Io sono in seconda fila, meglio della terza... E' un passo avanti e sono messo bene per la gara. E' una pista difficile per me, ma miglioro e ho un ritmo costante. Ho qualche problema sulle buche, ma possiamo sistemare ancoro qualcosa per la gara. Dobbiamo andare più forte subito, sul 2:02 basso".