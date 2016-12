Valentino Rossi: "Questa è una gara molto importante"

Il Dottore prosegue: "All'inizio della stagione lo paragonavo a me, perché avevamo vinto lo stesso numero di gare e di mondiali alla stessa età e perché lui è arrivato alla top class a 20 anni, come me. Ora, però, lui è già più avanti".



Dal presente al passato, Rossi ricorda: "Qui è anche dove mio padre, Graziano, perse la sua unica possibilità di vincere un titolo mondiale. Nel 1979 (con la Morbidelli) cadde mentre era in testa e lasciò in Inghilterra i suoi sogni mondiali, peccato. Venendo qui nemmeno ci pensavo a questo episodio, ma qualcuno me lo ha ricordato".



Valentino conclude: "Silverstone è un grandissimo tracciato, ma la prima volta nel 2010 ho visto la gara dalla TV e negli ultimi due anni non ero abbastanza forte per giocarmela. Sarà la prima volta con Yamaha, ma proveremo ad essere veloci. Arriviamo da due quarti posti in fine settimana differenti. A Brno speravo di essere più vicino ai primi, ma facciamo troppa fatica in prova e in qualifica. Qui è un'altra storia, una pista vecchio stile che può premiare la nostra M1".



Jorge Lorenzo pensa invece alla corsa iridata: "L'unica maniera di recuperare punti è vincere e ci proviamo. Fino a Brno non è stato possibile, ma qui a Silverstone proveremo a cambiare le cose. Prima di tutto pensiamo a tornare a vincere una gara, poi guardiamo i punti. Il meteo sembra buona, ed essendo in Inghilterra è già una notizia importante. Per il resto non avremo novità sulla Yamaha".