MotoGp, Valentino Rossi: "A Silverstone dobbiamo trovare il passo dei primi"

La gara di Brno brucia ancora, ma Valentino pensa già al prossimo appuntamento, promettendo battaglia. "Speravo di andare un po' meglio in Repubblica Ceca, sono contento che ci sia subito il Gran premio di Silverstone per tornare in pista", ha spiegato Rossi prima di partire per l'Inghilterra. "Con il team vogliamo migliorare la moto, per essere in grado di tenere il passo dei primi", ha aggiunto il Dottore.