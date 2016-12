Corti, paura passata: a Silverstone ci sarà

Paura passata per Claudio Corti. Il pilota del team NGM Mobile Forward Racing, rimasto vittima di una brutta caduta a Brno, ha lasciato l'ospedale Fakultní Nemocnice. Il comasco era stato ricoverato in ospedale per accertamenti in seguito alla collisione con Hector Barbera durante la gara della MotoGP. Corti era stato sottoposto a una TAC per escludere danni in seguito al trauma cranico subito durante l’impatto. Tutti gli esami hanno dato esito negativo. L'equipe medica ha consigliato due giorni di riposo a "Shorts", che è fiducioso in vista della gara sul circuito di Silverstone in programma nel weekend.