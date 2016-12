Valentino Rossi: "Ho preso 10 secondi, non sono soddisfatto"

Lorenzo 3° e Rossi 4° a Brno . Segno che Yamaha esce sconfitta nei confronti della Honda , come spiega Valentino : "Gli altri hanno fatto paura. Tanto di cappello a Jorge che parte subito velocissimo, ma siamo in difficoltà rispetto alle RC213V. Ho preso 10 secondi dai primi, non sono soddisfatto. Con Yamaha lavoro anche a lungo termine per dare fastidio alle Honda. Loro riescono ad aprire prima il gas... Il primo obiettivo è andare come Lorenzo".

Il campione di Tavullia scherza e rilancia: "Come si fa a battere Marquez? Spero vada in Formula 1. Anzi glielo consiglio!"

Valentino poi torna serio e precisa: "Io sono andato forte come in tutto il weekend. Sono gli altri che hanno alzato il ritmo di mezzo secondo! Complimenti a Marquez e Pedrosa. Faccio sempre fatica all'inizio, lavoro sul setting per risolvere i problemi in staccata. Freno troppo e devo far correre di più la moto. Diciamo che ho fatto meno fatica rispetti a Indy, con una gara più bella nel complesso. Anche se mi sarebbe piaciuto stare più vicino a quelli davanti, tipo 2-3 secondi. Tecnicamente la Honda riesce ad andare in sovrasterzo e appoggiare come nella battuta del cross. Non è un caso che invece fatichiamo, anche nelle prove... Non penso Brno fosse pista Yamaha, tanto che negli ultimi due anni hanno vinto loro. E' un situazione che non piace alla Yamaha".

Rossi conclude, rilanciando con ottimismo il lavoro verso le prossime gare: "Sono contento della mia guida tecnica. Non dobbiamo cambiare la filosofia Yamaha, perché la moto va molto bene, ma le Honda sono più avanti. Serve quindi una strada nuova per il setting".