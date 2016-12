Marc Marquez: "Sono altri 25 punti importanti"

Trionfa, sorride e regala spettacolo. Marc Marquez commenta così la vittoria di Brno: "Sono molto contento, è stata una gara divertente. La lotta con Lorenzo è stata molto bella. Anche Pedrosa ha tenuto un buon passo. Sono felice per tutto. Non pensavo di vincere, anche se mi aspettavo il podio, ma questi 25 punti sono molto importanti". Meno entusiasta Dani Pedros a: "Mi è mancato un giro per prendere Marc. E' stato un errore di strategia".

Dani prosegue: "Ho preso l'antidolorifico e avevo meno male in sella. L'errore è stata la strategia finale, avevo più ritmo, ma non ero forte in frenata. Non potevo passare. Verso la fine ci ho provato, ma ho potuto passare solo Jorge. Mi è mancato un giro per prendere Marc. Sono contento, ma allo stesso tempo un po'... così-così".



Rende onore agli avversari, Jorge Lorenzo, 3° sul podio ceco: "Ci abbiamo provato, ma le Honda sono più veloci in rettilineo e staccano più in fondo. A fine gara ero distrutto fisicamente e anche la gomma era finita. Marquez è stato fantastico nelle ultime 4 gare".