Warm up MotoGP: Pedrosa davanti a tutti, Rossi è 3°

I big tornano davanti nel warm up del GP della Repubblica Ceca . Mattinata interessante a Brno con il tandem Honda davanti. Pedrosa (1:56.515) e Marquez sono praticamente appaiati, distanti solo tre millessimi. Poi le due Yamaha ufficiali con Valentino Rossi in grande spolvero. Il numero 46 ha dimostrato ancora di avere un ottimo passo gara e ha chiuso a meno di un decimo (1:56.613) da Dani. Più attardato Jorge Lorenzo davanti al poleman Crutchlow .

Lo spagnolo Esteve Rabat (Kalex) ha ottenuto il miglior tempo nel warm up della classe Moto2 nel GP della Repubblica Ceca in 2.02.945. Secondo tempo per il tedesco di origini italiane Sandro Cortese (Kalex), mentre il terzo riferimento è dello spagnolo Nico Terol (Suter). Il migliore tra i piloti italiani è stato Simone Corsi (SpeedUp), solo undicesimo a 0,548s da Rabat, mentre il pilota di San Marino Alex De Angelis (SpeedUp) ha chiuso 16.esimo.

MOTO3: RINS SI CONFERMA

Lo spagnolo Alex Rins (Ktm) si conferma il più veloce, sul circuito di Brno, facendo registrare il miglior tempo nel warm up del GP della Repubblica Ceca, in 2'08"451. Secondo riscontro cronometrico per il tedesco Jonas Folger (Kalex-Ktm), mentre Maverick Vinales (Ktm) ha chiuso in terza posizione. Il migliore tra i piloti italiani è stato Romano Fenati (Ftr-Honda), con l'11.esimo tempo, poi Niccolò Antonelli (Ftr-Honda), 13.esimo, e Matteo Baldassarri (Ftr-Honda), alle sue spalle.