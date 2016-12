Valentino Rossi: "Serve una buona partenza"

Nonostante il 7° posto, in terza fila, sulla griglia di Brno , Valentino Rossi non perde l'ottimismo: "Non è andata malissimo, però, mi dispiace perché nelle prove ero competitivo. L'obiettivo era il 4°-5° posto, ma gli ultimi 15 minuti tutti migliorano più di me. Dovremo cercare di fare una buona partenza e una bella gara, sulla carta abbiamo un buon passo. Marquez e Lorenzo vanno forte. Al via ci sarà più bagarre".

Il Dottore prosegue: "In qualifica qualcuno si attacca ed è più furbo. Ma sulla carta per la gara non dovrei essere lento, già pronto a fare bene anche nella prima parte. Ho fatto le prove e riesco subito a girare forte. Mi aspetto di essere competitivo. La pista mi piace, ma non bisogna andare al 1996, alla prima vittoria per vederlo, perché sono bene anche nelle libere di giorni scorsi. Qui riesco a guidare bene e ho un buon passo. Sono veloce in quasi tutti i settori, dobbiamo solo mettere a posto la moto per la gara e partire bene. Anche perché Pedrosa e Lorenzo sono in seconda fila".