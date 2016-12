MotoGP: Cal Crutchlow firma pole e record a Brno

FP4 - E' Marquez che si aggiudica l'ultimo turno di prove libere con il tempo di 1:56.277, seguito dalle Yamaha di Lorenzo (+0.193) e Crutchlow (+0.275), poi Pedrosa (+0.472). Rossi entra ed esce dai box per tutta la sessione, comparando le due M1 con setting e lunghezze differenti, fermandosi al 5° posto, ma con +0.659 di gap dalla vetta. Migliorano Dovizioso 8° (+0.904) e Iannone 10° (+1.171), peggiora Hayden 12° (+2.177), mentre cade Espargaro nel tentativo di migliorare il 13° tempo (+2.394).



Q1 - Turno che vede ancora una caduta di Iannone, che però torna ai box di corsa, giusto in tempo per provare a stampare un unico riferimento cronometrico. Andrea (Ducati Pramac) è scatenato e con un grande giro riesce ad aggiudicarsi la vetta, con il tempo di 1:58.134. Entrando così nella Q2 insieme ad Edwards (FTR) che lo segue con 35 millesimi di gap. Beffato Espargaro (ART, +0.244) 3°, davanti a Pirro (Ducati, +0.678).



Q2 - Prime ad uscire dalla pit-lane le Yamaha di Lorenzo e Rossi, seguite dalle Honda di Bautista e Bradl, e dalla Ducati di Hayden. Ed è proprio Alvaro che si prende la pole provvisoria in 1:55.754, sfruttando alla grande la scia di Marquez che lo segue a 1 decimo. Poi Crutchlow, Pedrosa e Lorenzo, con 5 decimi di ritardo. Fa peggio Rossi, 8° e abbastanza sconsolato a 8 decimi. Più staccato Dovizioso 9°, con +1.4 di gap.

Veloce lo stop and go per il cambio gomme e via di nuovo tutti in pista. Ma è Crutchlow che, prima litiga col traffico, poi si lancia per un giro furibondo e fa segnare subito il nuovo Circuit best lap in 1:55.527. Mentre gli avversari si ostacolano a vicenda e, in particolare, Marquez non riesce a lanciarsi per migliorarsi. Cosa che invece riesce a Pedrosa che si porta a 5 millesimi dal compagno di box, anche se finisce così solo in seconda fila. Stessa sorte per Lorenzo, che si fa sotto alla coda della Honda che lo precede di 81 millesimi, con Smith dietro di +0.065. L'inglese del Team Tech3 si toglie la soddisfazione di tenere dietro per +0.172 Valentino. Un bel grattacapo per il 46, che fino a questa mattina ambiva ad una partenza nei primi 5 posti della griglia ceca. Detto che anche dietro confermano le prestazioni abbastanza opache viste nelle libere, sia per Bradl che per le Ducati.