MotoGP: Stefan Bradl conquista le libere di Brno

Si scalda l'asfalto di Brno e i big della MotoGP spremono la manetta del gas. Il risultato è una classifica cortissima, con 6 piloti raccolti in 3 decimi esatti. Anche se in vetta si piazza un inaspettato Bradl, che per 38 millesimi sfila il miglior tempo a Lorenzo. Detto che lo spagnolo di Yamaha è stato a lungo impegnato nel valutare l'assetto e le gomme da usare sulla sua M1 in vista della gara. Consapevole che per la qualifica il meteo potrebbe peggiorare e quindi mischiare nuovamente le carte.

Allo stesso modo Pedrosa si piazza in terza posizione a solo 1 decimo dalla vetta, con la bellezza di 314,6 km/h fatti registrare davanti alla cellula del top speed. Scala le posizioni e si avvicina ai migliori Rossi, che si prende una quarta posizione significativa, anche perché tiene dietro l'esuberante Marquez. Anche se il Cabroncito è staccato di soli 7 millesimi, che diventano 67 per Crutchlow che nel finale "sporca" il suo giro lanciato e si accontenta del sesto posto. Appunto, a 3 decimi da Bradl.

Pagano invece oltre mezzo secondo di gap i ragazzi alle loro spalle. Ovvero Smith e Bautista, mentre è quasi 1 secondo il ritardo accusato dalla miglior Ducati. La 04 di Dovizioso, condizionato da un feedback negativo all'anteriore, al punto da sospettare e dover verificare un problema alla gomma. Feeling latitante anche per Hayden e Iannone che lo seguono, mentre Espargaro è sempre il pilota CRT più in forma, 12° e impegnato a precedere di 7 decimi abbondanti il collaudatore-pilota, Pirro. Michele che in questi giorni si appresta a fare gli straordinari (tra gare e test di Misano), ma intanto tiene dietro Barbera, Corti, Edwards e tutti gli altri. Compreso il padrone di casa, Abraham, 22° con quasi 4" di ritardo.