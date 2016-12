MotoGP: aggiornato il regolamento sportivo 2014

La Grand Prix Commission ha effettuato alcune modifiche al regolamento per il prossimo anno. I costruttori potranno quindi scegliere un circuito nel quale effettuare un test con i loro piloti ufficiali, per un massimo di 5 giorni durante la stagione. Questo permetterà di sviluppare il proprio prototipo in un ambiente "privato". Ogni costruttore potrà mettere in pista 4 moto factory (due in leasing), più altre moto con specifiche non-factory.