Ducati: "Dovizioso e Hayden sono molto motivati..."

Loro, i diretti interessati, sperano di poter tornare a vedere le zone alte della classifica. “Brno è una pista molto bella e molto difficile. E' un circuito molto diverso da Indianapolis e sarà interessante vedere come va la mia Ducati su questa pista. Mi piace la configurazione saliscendi di questo tracciato, e sono contento di tornare a correre subito dopo la gara di Indianapolis. Però, anche se ho fatto diversi podi a Brno nel passato, non è comunque una delle mie piste preferite", ha spiegato Andrea Dovizioso. Nicky Hayden è come al solito deciso a dare tutto: "L’anno scorso non ho preso parte nella gara di Brno a causa di un infortunio, ma è una delle migliori piste del campionato. E’ molto larga e veloce e mi piace davvero. Siamo molto impegnati in questo periodo, in mezzo a una difficile tripletta, ma non è un segreto per nessuno che a me piace correre quando ci sono gare in rapida successione. Ci aspetta un altro weekend impegnativo in Repubblica Ceca, ma come sempre cercheremo di dare il massimo".