Il Motomondiale torna in Brasile

La proposta delle autorità brasiliane e il promotore locale Imx verrà presentata alla commissione sicurezza durante il GP di Silverstone. La luce verde è attesa per iniziare la completa ricostruzione del circuito, che inizierà a dicembre e si concluderà tra aprile e maggio 2014. Per concludere l'omologazione della FIM darà la conferma per il GP, che si terrà nella seconda parte della stagione 2014. "Brasile è uno dei mercati motociclistici più importanti del mondo - ha detto Ezpeleta - . In Sud America la copertura televisiva è ottima, e in più tornare qui è stato uno degli obiettivi della MotoGP da molti anni. Fino ad ora era stato impossibile perché la sicurezza è fondamentale per noi. Credo sia un progetto importante per noi. Attualmente il Brasile è impegnato in moltissimi progetti come il campionato del mondo di calcio e le Olimpiadi, quindi è anche importante per loro, non solo il Governo federale, ma anche per il promotore IMX che è una delle compagnie più importanti in Sud America". L’ultima visita del Motomondiale in Brasile fu nel 2004.