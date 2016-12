Marquez: "A Brno temo le Yamaha"

"Dopo un grande weekend a Indianapolis non c'è stato modo di riposarsi e andiamo direttamente in Repubblica Ceca. Vedremo quale sarà il nostro livello e il nostro ritmo durante il fine settimana, lavorando duro e provando a conquistare altri punti per il campionato", ha aggiunto. Chi, come Lorenzo, non può più permettersi di inseguire è Dani Pedrosa, costretto a inseguire lo scomodo compagno di team. "Indianapolis è stata una gara molto dura dal punto di vista fisico, quindi sarà importante recuperare in tempo per Brno nei pochi giorni che abbiamo. Speriamo che il tempo sia buono visto che in quella zona è abbastanza imprevedibile. Brno è una pista veloce, con curve ad alta velocità e in passato la Honda è andata bene qui. L'anno scorso abbiamo fatto una gara molto bella e speriamo di ripeterci".