MotoGP, Lorenzo e Pedrosa cercano riscatto già a Brno

Da apprendista cacciatore a preda elusiva nel giro di mezza stagione, ora appunto il giovanissimo spagnolo porta tutto intero sulle spalle (che sono pur sempre quello di un ragazzo di vent'anni) il peso del pronostico. Alla fine del Mondiale mancano otto gran premi. Il distacco di Pedrosa equivale in pratica a quello di un secondo posto che, in presenza di un passo falso del leader, significherebbe giochi completamente riaperti. Più ostica, ma non impossibile, la missione rimonta per Lorenzo, al quale per tornare davvero in corsa occorrono - almeno “a tavolino” - un paio di passaggi a vuoto di Marc. Anche in questo caso: difficile ma non impossibile.



Analizzando i fattori di rischio sulla marcia di avvicinamento di Marquez al titolo va poi presa in considerazione la sequenza dei prossimi appuntamenti, anche solo limitandosi a Brno e Silverstone, dove prosegue e poi si completa il "trittico" con il quale il Mondiale riprende la sua corsa a tempo pieno e a tappe forzate dopo la pausa estiva. Brno e Silverstone, appunto, sono piste ampie, veloci, "vere", dalle caratteristiche quindi molto diverse da quelle del Sachsenring e Laguna Seca (tracciati brevi, movimentati, "contorti" e dalle medie relativamente basse) o di Indianapolis ("scavato" all'interno del catino della 500 Miglia, adattandosi alle strutture preesistenti dell'impianto). Insomma, una fase nuova della stagione.



Se una svolta la vogliono imprimere, Lorenzo e Pedrosa devono farlo adesso, approfittando del cambio di passo, mettendo sul piatto della bilancia la loro esperienza, a controbilanciare (se possibile) la freschezza e l'attuale stato di grazia del rivale. E potrebbe non bastare ... Jorge e Dani rischiano di consumare le rispettive chances sgomitando per il ruolo di anti-Marquez, rubandosi punti a vicenda, favorendo così in ultima analisi la fuga definitiva della lepre. Tirando le somme, un Mondiale complessivamente ancora aperto, sul quale però sembra prevalere il senso di predestinazione che circonda il clamoroso approdo di Marquez nella MotoGP.