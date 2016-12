MotoGP, le pagelle di Indianapolis: Marquez sembra Quentin Tarantino

Non facilissimo fargli da compagno di box, chiedere a Pedrosa che però riesce a esaltarsi con una gara da 8 e mezzo, reagendo con il sorpasso su Lorenzo (alzi la mano chi ci avrebbe scommesso) e caricandosi su quel che resta delle spalle il peso di anti-Marquez, secondo com'è a meno 21 nel mondiale. Ha tutto da perdere, ma si ripete nella notte di poter vincere, come fece del resto l'anno scorso a Brno dove si va domenica.



In quest'ottica è più cattivo Lorenzo, che nonostante i pessimi rapporti tra la M1 e le gomme, cede solo a pochi km dalla fine di una domenica da 9 pieno. Si fa 13 giri in testa, su un asfalto targato Honda, e ha la faccia di quello che al piccolo irriverente, qualcosa vuole combinare al più presto.



Il 6 e mezzo di Rossi è una media tra il buio di sabato e metà domenica e le scintille di fine gara. Le sue fatiche danno l'idea della complessità tecnica, e vai a spiegare alle zie a casa come sia possibile che una gomma vada meglio quando inizia a usurarsi. Colpi di tacco, come quello su Crutchlow, non lasciano dubbi sul pilota, i 14 secondi da Lorenzo confermano però le difficoltà di messa a punto incontrate in tutto il week-end.



Chiude il 5 ad Hayden che con un colpo di genio trasforma da ottavo a decimo, in pochi metri, Dovizioso che, a voler vedere, resta il primo Ducati nel mondiale. Una guerra tra poveri che sarà senz’altro seguita da mille differenti pareri, ma che ha il risultato di far passare davanti pure Smith!