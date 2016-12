Rossi: "Quando la gomma scivola divento più veloce"

Valentino Rossi sorride: "A fine gara non andavo così male, soprattutto rispetto ai giorni scorsi. Guidavo bene, ho anche fatto un buon tempo sul giro e lottato con Bradl e Bautista. Poi con Crutchlow all'ultimo giro ed è stato molto divertente. Il 4° posto qui è buono considerando il 9° posto in griglia e l'affinità con la pista. Dobbiamo ancora lavorare e capire perché nei primi giri non riesco a guidare la moto e sfruttare bene le gomme".