Marc Marquez: "E' stato divertente e i 25 punti sono importanti"

Marc Marquez commenta il successo di Indianapolis: "Adesso l'America sarà il mio secondo paese. Sono molto contento per questa vittoria, ho vinto le tre gare americane, ma ora torniamo in Europa e sarà importante fare bene. Ho guidato concentrandomi sulla sensibilità di guida per stare con Lorenzo e Pedrosa. Nella seconda parte di gara mi trovavo bene e ho provato ad allungare. E' stato divertente e questi 25 punti sono importanti".

Gli fa eco Dani Pedrosa, 2° sul podio di Indy: "E' stata molto dura fisicamente perché avevo tanto male alla spalla. Poi la moto scivolava molto e dovevo essere agile, ma in queste condizioni in sella sono un po' più statico del normale. Quindi sono finito un po' indietro, ma poi ho preso il secondo posto che è importante per i punti".



Infine Jorge Lorenzo, 3°, si complimenta coi rivali: "Temevo per la spalla sinistra della gomma, invece è il lato destro che alla fine si è distrutto e il ritmo è calato. Ho rischiato di cadere e ho scelto di alzare il passo per salvare la situazione. Marquez e la Honda sono stati spettacolari e velocissimi, non si poteva fare nient'altro".