MotoGP, Marquez firma il warm up di Indianapolis

Marc Marquez fa la voce grossa in vista della gara a Indianapolis della MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda (che chiude con in 1:38.776), dopo essersi aggiudicato la pole, firma anche il warm up facendo capire a tutti che batterlo non sarà certo semplice. Dietro di lui si piazzano Cal Crutchlow e Dani Pedrosa. Quarto è Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi si accontenta di un sesto posto. Decimo Dovizioso e undicesimo Iannone.