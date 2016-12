Marquez da record anche nella terza sessione di libere a Indianapolis

Insomma, sarà dura per gli avversari stare davanti a questo Marquez, deciso ad allungare ancora di più in classifica generale. Marc è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'139" e a sorpresa sono sono stati i suoi grandi rivali a dargli fastidio. Il migliore degli altri è stato quel Bradl, suo avversario in Moto2, che ha guidato a lungo la sessione prima di inchinarsi alla RC213V numero 93. La Yamaha si è dovuta affidare a Crutchlow per interrompere la serie di Honda che vede anche Alvaro Bautista davanti a Lorenzo e Rossi, il cui distacco da Marquez è superiore ai sette decimi a conferma che qui la M1 fa fatica. Restano attorno al secondo le Ducati, che si consolano con il fatto di essersi qualificate entrambe direttamente alla fase decisiva delle qualifiche. Il primo degli eliminati è Andrea Iannone, undicesimo, mentre Aleix Espargaro guida le Crt pur non avendo migliorato il suo tempo di ieri. Bravi Danilo Petrucci e Claudio Corti, 13° e 15°. Non c'è pace, invece, per Ben Spies, protagonista di una caduta nella seconda metà del turno. L'americano della Ducati ha picchiato la spalla sinistra, dopo che la destra tanti problemi gli ha creato finora, rialzandosi dolorante e con una lussazione. Per lui fine settimana finito.

LA CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE 3