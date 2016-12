MotoGP, Marquez subito al comando a Indianapolis

I tempi sono stati fatti segnare tutti nel finale di sessione, anche se Marquez si è messo subito in vetta alla classifica. Crutchlow e Lorenzo hanno accusato un ritardo "consistente", a conferma che ormai il campione della Moto2 è assolutamente padrone del mezzo. Pista nuova o vecchia che sia. La sorpresa positiva è Lorenzo, terzo nonostante una spalla non ancora al 100%, il tutto mentre il suo collega di sventura, Dani Pedrosa, non è riuscito a fare meglio del settimo tempo, guidando con prudenza come suo solito. Si conferma al vertice Stefan Bradl, lanciato dal primo podio in MotoGP a Laguna Seca, quarto davanti a un Rossi che solo nell'ultimo tentativo è riuscito a scalare qualche posizione. Nessun segnalare di miglioramento in casa Ducati, con Dovizioso e Hayden costretti a doversi accontentare della "top ten" a 1" dalla vetta. Per quanto riguarda i piloti rientranti da un infortunio, il migliore è stato Ben Spies, undicesimo e appena davanti ad Andrea Iannone. Da segnalare il brutto volo di Karel Abraham , che ha picchiato pesantemente la spalla sinistra, ma che è comunque davanti a Claudio Corti e Danilo Petrucci. Aleix Espargaro ancora una volta è il migliore delle Crt, 13°. Chiude la classifica la wild card americana Blake Young.

LA CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE 1