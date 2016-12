MotoGP, Rossi: "Aspetto il nuovo cambio. Indi? E' insidiosa"

Valentino Rossi aspetta novità. Il nuovo cambio provato dalla Yamaha in Repubblica Ceca è il pensiero principale del Dottore e di Lorenzo : "E' ancora una evoluzione - dice lo spagnolo -, spero di usarlo il prima possibile. La rincorsa alla Honda dipende da chi lavora a casa: se miglioriamo la moto, Valentino e io avremo più opzioni per essere veloci". E proprio Vale dice: "Il feeling con il cambio è molto molto buono, ma il lavoro è ancora tanto".

E ancora: "Non so quando lo potremo usare. Se poi potrà essere montato solo sul nuovo motore da punzonare vuol dire che sarà un discorso legato alle ultime 2-3 gare. Sul giro singolo per me non cambia tanto. Ho letto che fa una differenza di due decimi, ma è molto meno. Però è un grosso miglioramento sulla distanza, rende più facile guidare, la moto è più stabile sia in accelerazione sia in frenata, stressa meno le gomme, rende la moto più facile da portare al limite e ti fa fare meno errori. La sensazione di guida è fantastica: Jorge e io spingiamo forte per averlo, i giapponesi però sono molto più prudenti".

Prudente, molto prudente, è anche Pedrosa. In questo caso, però, è il capitolo infortunio a fare testo: "Il mio recupero queste settimane è consistito soprattutto nel muovermi il meno possibile. Sto meglio, ma finché non salirò in moto non posso fare previsioni"

Intanto però c'è la gara di Indi da preparare al meglio: "A me piace Indianapolis e mi piace correrci il GP, ma non mi piace tanto la pista - spiega Rossi -, una delle più difficili perché il layout è studiato per percorrerla in senso diverso: le curve hanno angoli strani, ci sono diversi tipi di asfalto e il grip cambia molto. E' facile fare errori".