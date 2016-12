Bradl resta sulla Honda del team di Cecchinello

Stefan Bradl è stato confermato sulla Honda del team LCR di Lucio Cecchinello . Nessuna sorpresa, insomma, per il tedesco, che resta un pilota supportato ufficialmente dalla Hrc e gareggerà anche nel 2014 con la RC213V gestita dal'ex pilota italiano, per il quale corre dallo scorso anno. "Sono felice di continuare con la squadra di Lucio - ha detto - perché ci conosciamo bene e abbiamo creato una bella atmosfera, che mi permette di dare il 100%".

"Essere parte del progetto Hrc e continuare a correre con Stefan ci rende felici e orgogliosi. Stefan ha fatto un gran debutto nel 2012 e ora continua il suo progresso nella massima serie. Il suo primo podio in MotoGP è stato un grandissimo risultato per lui e per noi", ha ribadito Cecchinello. Convinto della propria scelta anche il vice presidente della Hrc, Shuhei Nakamoto: "HRC è felice di annunciare l’accordo tra Stefan e LCR anche per il 2014. Sta dimostrando quello che vale e sta lavorando benissimo con il team di Lucio".