MotoGP, Marquez: "Contento per il test di Stoner con la Honda"

Abilissimo ma soprattutto velocissimo in pista, tanto da essere il leader della classifica nella sua stagione d'esordio in MotoGP, personaggio da copertina in rapida ascesa, Marc Marquez dimostra di cavarsela piuttosto bene anche con le parole e di sapersi muovere come si deve e soprattutto quando si deve. Richiesto di un parere sul test di Casey Stoner in sella alla Honda RC213V la scorsa settimana sulla pista di Motegi, in Giappone, Marc ha speso diplomaticamente e magari furbescamente parole di elogio, quasi di riconoscenza, per la consulenza prestata dall'australiano."E' molto importante per la Honda, per il mio compagno di squadra Dani (Pedrosa) e per me che un campione come Stoner provi la nostra moto, perché è solo portandola al limite che si può verificare la validità delle nuove soluzioni montate. Questa è la differenza tra uno come Stoner ed i soliti collaudatori".

Merce rara per un ragazzo di venti anni e mezzo, soprattutto per un ragazzo di venti anni e mezzo che fa quel mestiere e lo fa al massimo livello, che si appresta a diventare il punto di riferimento per colleghi, mezzi di informazione e per milioni di appassionati. Insomma: diplomazia, furbizia e maturità che sicuramente aumentano la stima e l'ammirazione dei vertici sportivi Honda nei confronti di Marquez. Il quale ha poi rivelato di non avere ancora ricevuto dagli ingegneri della squadra prove Honda dettagli sui contenuti e la reale efficacia del test giapponese di Stoner (tra l'altro solo il primo di una serie di quattro programmati dalla Honda per Casey) ma di essere intenzionato ad aggiornarsi a dovere ad Indianapolis. Dove lo spagnolo arriva con 163 punti in classifica contro i 147 di Pedrosa, i 137 di Lorenzo, i 117 di Rossi ed i 116 di Crutchlow. Questi ultimi due si giocano nell'Indiana buona parte delle loro residue possibilità di restare agganciati al treno dei candidati al titolo. Pedrosa e Lorenzo, invece, staccati da Marquez dei punti equivalenti ad un terzo posto e ad una vittoria rispettivamente, sono destinati a rimanere ben oltre Indianapolis clienti a dir poco scomodi sul cammino di Marquez verso l'eccezionalità di un titolo MotoGP alla stagione d'esordio nella premier class. Anche e soprattutto perché i Gran Premi da correre sono ancora ben nove ed il difficile viene proprio adesso.