La Ducati spera in Indianapolis per il riscatto

La Ducati spera che l'arrivo di tre piste veloci come Indianapolis , Brno e Silverstone in sequenza possa riportare il sorriso. "Forse per noi Indy potrebbe essere più favorevole delle ultime due piste, anche se è un tracciato difficile, con un paio di curve molto impegnative", ha detto Nicky Hayden . "Nel passato non ho mai avuto molta fortuna a Indy, ma l'anno scorso sono riuscito a salire sul podio", è l'augurio di Andrea Dovizioso .

"Indianapolis è una pista un po’ particolare, con un asfalto che varia da curva a curva, ed è un tracciato difficile per tutti i piloti. Infatti l’anno scorso ci sono state tante cadute. Non so come si comporterà su questa pista la mia Ducati, non avendoci mai girato", ha aggiunto il forlivese. Il tifo di casa, comunque, sarà tutto per Hayden, fresco di 32° compleanno. "E’ stato bello potersi riposare per un paio di settimane, ma adesso mi sto concentrando sulla seconda parte della stagione, e spero che ci darà più soddisfazioni della prima - ha spiegato Kentucky Kid - . Non posso negare quanto sia speciale per me il circuito di Indianapolis, perché è davvero la mia gara di casa. Il supporto dei tifosi di Laguna Seca è stato incredibile, e qui a Indy sono sicuro che sarà altrettanto intenso. Cercheremo di iniziare bene già da venerdì, di divertirci nel corso del weekend ed ottenere il miglior risultato possibile".

Dopo la pausa estiva il team manager Vittoriano Guareschi spera nel riscatto: "Torniamo in una pista veloce dopo le ultime tre gare disputate in piste con rettilinei molto corti. Indy per Nicky è proprio la gara di casa, e sappiamo che vuole fare davvero bene qui, ma anche Andrea è molto motivato e dopo la gara di Laguna Seca vuole riscattarsi. Quella che ci aspetta è una tripletta molto importante, in tre piste "vere" - Indianapolis, Brno e Silverstone - e quindi, a questo punto della stagione, siamo impegnati al massimo per cercare di ottenere dei risultati positivi".