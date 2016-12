Da Indianapolis parte la volata per il titolo

A ruote ferme e motori spenti però la lepre Marquez ha buone chance di sfuggire ai cacciatori ma non può nemmeno permettersi distrazioni perché in fondo il suo compagno di squadra è distante solo i punti assegnati da un terzo posto e Lorenzo appena uno in più di quelli di una vittoria. Si torna intanto per la terza volta quest'anno negli Stati Uniti e nelle due precedenti occasioni il Nuovo Mondo si è rivelato terra di grandi opportunità per il giovanissimo spagnolo che lo scorso 21 aprile ha tagliato per primo il traguardo del Gran Premio delle Americhe di Austin, dove la MotoGP è approdata per la prima volta, dove Marc partiva una volta tanto alla pari con i suoi più esperti avversari e coglieva la sua prima affermazione assoluta nella MotoGP in quella che - vale la pena ricordarlo - era pure sempre la sua seconda gara nella premier class. Esattamente tre mesi dopo, lo scorso 21 luglio, a Laguna Seca nell'ultimo gran premio prima del "rompete le righe", Marquez ha dato un'altra bella spallata all'ordine costituito, restituendo a Valentino Rossi la manovra-choc che il Dottore aveva inflitto cinque anni prima a Casey Stoner, l'australiano che la scorsa settimana è tornato in sella alla Honda HRC per un test che, dovesse anche trasformarsi in una wild card per una delle gare del finale di campionato, non arriverebbe comunque a trasformarsi in una vera e propria preoccupazione per Marc. Il quale, per tornare al suo feeling con gli Stati Uniti, anche a Indianapolis punta al gradino più altro del podio che ha già calpestato nelle due ultime stagioni, anche se solo in Moto2. Ma il ragazzo ormai è cresciuto e gli avversari ampiamente avvertiti. Insomma l'unico vantaggio sul quale il numero 93 non può più contare è il fattore sorpresa.