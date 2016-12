Yamaha, promosso il cambio seamless

I test erano a porte chiuse, per cui non ci sono dichiarazioni ufficiali del team, ma il parere dei piloti dovrebbe aver convinto anche il vertice nipponico tradizionalmente molto cauto nell'introduzione di novità di peso a stagione in corso. Di fatto il nuovo cambio arriverà sul quinto motore, l'unico che resta ancora da punzonare. Ed è probabile che i tempi di attesa non siano lunghi. Se si escludono i tre appuntamenti consecutivi di fine agosto, potrebbe arrivare presumibilmente già a Misano, magari usato solo in prova per poi debuttare in gara più avanti. Di fatto poter contare su un arma in più a fine mondiale non è banale, considerando che sulla sponda Honda non solo il seamless è realtà da parecchio tempo ma i piloti hanno anche un vantaggio punti da amministrare. Non moltissimo, considerando che ci sono ancora nove gare, ed è il motivo per cui Yamaha proverà ad accelerare da subito.