MotoGP, Stoner: "Wild card? Lo escludo"

"E' stato bello tornare su una moto dopo nove mesi e sono contento di come sono andati i test. Ma non cambio idea: non ho intenzione di chiedere una wild card per il Motomondiale". Così Casey Stoner , dopo i test sul circuito di Motegi alla guida della Honda. Il 27enne pilota australiano, campione del mondo in MotoGP nel 2007 e nel 2011, ha completato 47 giri sulla pista giapponese sfruttando le migliori condizioni meteo dopo i problemi di ieri.

Stoner si era ritirato dalle corse lo scorso novembre, ma le voci su un suo possibile ritorno nella classe regina, già in questo Mondiale, si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi tempi. Il diretto interessato, per ora, smentisce l'ipotesi anche se i test sulla pista di Motegi continueranno: "E' stato bello rivedere la squadra - commenta dopo i test - anche se c'erano poche persone. E' stata una giornata produttiva e ringrazio la Honda per il supporto".

"Queste giornate di test - spiega Shuhei Nakamoto, vice presidente esecutivo di Honda - sono servite per raccogliere una grande quantità di dati e idee per lo sviluppo. Vogliamo aumentare il nostro ritmo di sviluppo e speriamo che questo lavoro ci porterà al successo nel Mondiale di quest'anno".

In pista c'erano anche i test team di Yamaha e Suzuki. Quest'ultima, soprattutto, si è data da fare con il suo collaudatore Randy De Puniet, protagonista anche di un paio di scivolate. Il francese si è spinto sino al tempo di 1'48"6, leggermente più lento rispetto alla precedente apparizione a Motegi, ma in linea con le condizioni di grip e di temperatura del tracciato, bagnato dalla pioggia nella prima delle due giornate di prove. Cinque giri anche per Nobuatsu Aoki. "In questa due giorni di prove - ha commentato De Puniet - non siamo stati particolarmente fortunati per quanto concerne le condizioni climatiche. Prima la pioggia ci ha lasciato poco tempo a disposizione per provare, poi la pista era parecchio scivolosa con poco grip. In ogni caso abbiamo confrontato i due telai a disposizione, trovando una strada da seguire in una delle due configurazioni. Rispetto ai precedenti test è migliorata la sensazione sullo penumatico e l’ingresso curva: da qui ripartiremo per i prossimi test in programma a Misano". Soddisfatto anche il team manager Davide Brivio: "E' stata un’altra giornata positiva di prove per quanto concerne lo sviluppo del nostro progetto. Abbiamo avuto la possibilità di provare diverse configurazioni del telaio nonostante le problematiche condizioni climatiche. Grazie a questi riferimenti gli ingegneri Suzuki hanno ora informazioni utili per le successive tappe dello sviluppo del progetto". La Suzuki sarà presente anche nei test ufficiali di Misano del 16-18 settembre.