MotoGP, Stoner ci riprende gusto: "Bello tornare in sella"

Casey Stoner è tornato in sella. L'australiano ha provato la Honda a Motegi per un test che è stato rovinato dalla pioggia. "È stato bello tornare in sella, anche se siamo riusciti a fare solo pochi giri prima dell'arrivo della pioggia, ed è stato un pò deludente. E' stato davvero bello avere quel primo periodo, sono passati nove mesi da quando ho lasciato e mi stavo prendendo un po' di tempo per abituarmi di nuovo a tutto", il commento del pilota.

Stoner ora avrà a disposizione un'altra giornata, la seconda delle otto totali previste da qui alla fine dell'anno, per continuare il suo lavoro con la Honda e sviluppare anche la moto 2014, oltre a guidare quella della stagione in corso. "La moto e la pista andavano bene e spero di poter fare un test migliore domani, con un po' di tempo in più sulla pista asciutta per poter fare più giri", si è augurato il due volte campione della MotoGP.

A Motegi, oltre alla Honda sono presenti pure i test team di Yamaha e Suzuki. La prima ha portato anche una versione della M1 con il cambio "seamless", la seconda vuole continuare il suo lavoro di sgrossamento in vista del ritorno in gara nel 2015, lavorando in particolare sulla gestione elettronica.