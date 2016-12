MotoGP: Cal Crutchlow correrà in Ducati dal 2014

Guidare una moto ufficiale non è più - solo - una fissazione per Crutchlow , ma la nuova realtà che scenderà in pista nei prossimi due anni. La firma è arrivata questa notte. Una Ducati , quella ufficiale appunto, che avrà il 69 di Hayden ancora per le ultime 9 gare di questa stagione, prima di lasciare il cupolino al 35 del selvatico inglese. Nato a Coventry, 25 anni e scontento del trattamento non ufficiale che sta ricevendo dalla Yamaha Tech 3.

Lui che avrebbe voluto tutti gli aggiornamenti indirizzati a Lorenzo e Rossi. E ora lascia la M1 clienti a Pol Espargaro, 22 anni, che dopo 3 stagioni in Moto2, debutterà in sella alla MotoGP del team Tech 3. Accasandosi da Poncharal per due anni.

Due sono invece i milioni di euro, che non faranno la felicità ma spazzano i dubbi. Quelli che avrà avuto anche Crutchlow sul fatto di lasciare una Yamaha, che, per quanto satellite, lo scarrozza ora al quinto posto nel mondiale (a 1 punto da Valentino). Per salire su una Ducati che, per quanto ufficiale, piega in mezzo ai problemi di sempre, con l'ex e futuro compagno di box, Dovizioso, più sotto di 35 punti.

La faccenda Hayden è ancora aperta, tra la proposta Ducati di restare in famiglia, ma sponda Superbike e l’idea di Nicky di non mollare la MotoGP, valutando ciò che gira tra Yamaha e altro. Bene così per Cal, campione del mondo SuperSport 2009, due stagioni in SuperBike e al terzo anno di MotoGP (dove è stato il miglior debuttante del 2011). Una carriera sempre targata Honda o Yamaha, prima di questa svolta italiana. Tecnicamente selvatico lui, tecnicamente selvatica lei: i presupposti non mancano. Best wishes, come dicono a Coventry.