Paolo Ciabatti: "Tifosi Ducati, abbiate pazienza"

Il manager dell'azienda di Borgo Panigale spiega: "Abbiamo avuto anche delle delusioni, nelle ultime gare abbiamo raccolto risultati non all'altezza e al di sotto delle nostre aspettative. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, perché stiamo correndo e sviluppando la moto allo stesso tempo. Con Honda e Yamaha così forti e con piloti così bravi, il nostro compito di colmare il gap con loro non è per nulla semplice".



E proprio sul fronte dei piloti, doveroso un commento sulla trattativa con Nicky Hayden, che nella conferenza stampa di Laguna Seca aveva dichiarato il divorzio con Ducati al termine di questa stagione: "Nicky è stato il nostro pilota per 5 anni, speriamo di trovare una soluzione perché rimanga nella famiglia Ducati anche nel 2014. Per ora pensiamo a dargli il massimo supporto perché chiuda l'annata in crescendo".