MotoGP, nel 2014 centralina unica per tutti

La Gran Prix Commission ha ufficializzato il nuovo regolamento per la MotoGP, che entrerà in vigore a partire dal 2014. Le novità principali, come previsto, riguardano la centralina elettronica unica, la capienza del serbatoio, il numero dei motori a disposizione e lo status di pilota ufficiale. Ecco nel dettaglio tutte le novità.