MotoGP, Stoner torna sulla Honda per alcuni test

L'indiscrezione ora è diventata ufficialità: dopo aver abbandonatao i GP nel 2012, Casey Stoner tornerà in sella a una Honda . Il due volte campione MotoGP, a Motegi , proverà la RC213V ufficiale e la nuova "Production bike" riservata ai privati, che la Hrc sta preparando per il prossimo anno. In totale quattro test nei prossimi mesi. "Ringrazio la Honda per questa opportunità - ha detto l'australiano - . Non vedo l'ora di salire sulla moto".

Stoner, comunque, non sembra intenzionato a tornare alla gare. Anche se non nasconde un po' di nostalgia: "Sono passati quasi sette mesi da Valencia (la sua ultima gara, ndr) e sono ancora felice per la decisione che ho preso. A volte mi manca salire in sella alla mia RCV, quindi sono felice che HRC mi abbia chiesto di fare alcuni test a Motegi. Non vedo l'ora di salire sulla moto e vedere come è cambiato rispetto allo scorso anno e vorrei ringraziare Honda per questa opportunità".



Soddisfatto anche il vicepresidente esecutivo di Hrc, Shuhei Nakamoto: "Siamo molto felici di riavere Casey! Conosce questa moto alla perfezione e sono sicuro che potrà aiutare i nostri ingegneri e tecnici con lo sviluppo della moto. Proverà anche la 'Production racer', così ci potrà dare il suo primo feedback per aiutarci a produrre la miglior moto possibile". Il primo test è in programma il 6 e 7 agosto in Giappone.