Stoner torna sulla Honda per un test

A nemmeno 24 ore dal sorpasso di Marquez su Rossi a Laguna Seca, che ha rievocato quello di Rossi ai suoi danni, Casey Stoner è tornato alla ribalta. Sì, perché secondo quanto racconta MCN, l'australiano starebbe per rimettersi in sella a una Honda . Il due volte campione della MotoGP dovrebbe provare la RC213V e la "Production Racer" a Motegi, in una due giorni organizzata dalla Casa di Tokyo per il 6 e 7 agosto. A breve l'annuncio ufficiale.

Insomma, a nemmeno un anno dal suo ritiro dal Motomondiale, Stoner sembra aver già ritrovato la voglia di rimettersi in gioco. Non gli sono bastate le quattro ruote del campionato Supercars, non gli è bastato il tempo libero da trascorrere con la famiglia e gli amici. Difficile dire a cosa servirà e soprattutto cosa seguirà a questo test. Se si tratti solo una richiesta di indicazioni da parte della Honda per lo sviluppo di quella che sarà la RCV 2014 dedicata ai team privati o se sarà un modo come un altro per provare a rimettersi in gioco. Sta di fatto che, dopo aver annunciato il suo addio anche alle auto per godersi un vero e proprio anno sabbatico, Stoner, non ha resistito al richiamo della pista. La notizia della prova di Stoner sarebbe confermata dalla richiesta fatta alla Ohlins da Christian Gabarrini, suo ex capo-tecnico e oggi supervisore del team Honda Repsol, di portare a Motegi delle forcelle con specifiche 2012. Per il resto, il futuro è tutto da scoprire.