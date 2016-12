MotoGP, Rossi: "Marquez mi copia i sorpassi"

"Marquez mi copia i sorpassi, mi dovrà dei soldi". Valentino Rossi scherza al termine della gara di MotoGP in Usa sul circuito di Laguna Seca. Il terzo posto è comunque un risultato soddisfacente per il 'Dottore' che partiva quarto in griglia di partenza: "Marc era più veloce, non c'è stato nulla da fare - spiega ai microfoni di Sport Mediaset -. Sono molto contento di questo terzo posto. Nel finale sono riuscito a tenere dietro Bautista".