MotoGP: Stefan Bradl firma anche il warm up di Laguna Seca

Stefan Bradl si aggiudica anche il warm up del GP di Laguna Seca, girando in 1:21.743. Il tedesco in sella alla Honda LCR precede la RC213V HRC di Marquez, staccato di soli 8° decimi, e la Yamaha M1 di Lorenzo (+0.091). Più staccato Bautista (+0.616, Honda, caduto) 4° davanti alle Yamaha di Rossi (+0.651), Crutchlow (+0.731) e Smith (+0.813). Espargaro su ART è 8° e precede ancora le Ducati di Dovizioso e Hayden. Pedrosa è 11° (+1.012, Honda).