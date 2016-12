Valentino Rossi commenta su Twitter la tragica notizia di Antonelli

Valentino Rossi si unisce alle condoglianze per la tragica scomparsa di Andrea Antonelli, inviando un breve commento su Twitter: "Da Mosca è arrivata la notizia che fa venire a tutti la voglia di tornare a casa. Ciao Andrea". Tante le dichiarazioni addolorate provenienti dai piloti della MotoGP. Tra cui quella di Danilo Petrucci: "Un ragazzo come me, umbro come me, che inseguiva un sogno come me, non è possibile, che brutta sveglia a Laguna Seca".