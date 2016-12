MotoGP: Stefan Bradl in pole position a Laguna Seca

FP4 - Ribattezzato il "mostro della Laguna", Marquez conferma la sua voglia di spaventare gli avversari aggiudicandosi anche l'ultimo turno di libere. Lo spagnolo spinge forte e, nel finale di sessione, ritocca il suo best lap in 1:21.680. Con Bradl che si fa sotto, a +0.210, seguito da Crutchlow, che si ferma invece poco più in là, a +0.269. Nonostante l'ennesima scivolata, da cui la M1 esce nuovamente demolita. Più staccato Bautista, 4° a +0.425, che per un pugno di millesimi precede gli infortunati Pedrosa e Lorenzo (+0.541). Non brilla Rossi, che si deve accontentare del 7° tempo (+0.682), davanti a un Dovizioso (+0.701) molto motivato - quanto impegnato - nel tenere in strada una Ducati apparsa poco a punto nel setting.



Q1 - Detto che è Pedrosa che conquista facilmente lo step intermedio della qualifica, segnando subito il miglior tempo in vetta alla classifica provvisoria (1:22.017). Dove il 2° posto tocca a De Puniet, sudato e pronto per accedere nella Q2. Mentre restano fuori dai giochi da grandi, Barbera (+0.791) e De Angelis (+1.236). Alex è infatti 4° davanti ad Edwards (+1.255), e agli italiani Petrucci e Corti. Scivola invece senza conseguenze Abraham (9°, +1.970).



Q2 - La pista si scalda. Bradl si accorge subito di essere seguito da Bautista, Espargaro e Hayden, spostandosi e lasciando strada. Evitando così di "tirare" i rivali con il gioco delle scie. Mentre Crutchlow entra in pista per ultimo, dopo qualche attimo di nervosismo con gli uomini del suo box. La causa è un problema al sensore dell'anti-impennamento che rende la M1 inguidabile. Intanto sono Lorenzo e Bradl a farsi strada verso la vetta. Finché non arriva un Marquez in versione flash, che stampa l'1:21.292 che lo riporta davanti a tutti. Ma lo spagnolo non è soddisfatto e continua a tirare, migliorandosi fino all'1:21.193. Non basta ancora. Marc spinge sempre più forte, ma finisce largo oltre il cordolo del Cavatappi, decidendo saggiamente di rientrare ai box dopo il brivido. Cade De Puniet, che vanifica così gli sforzi fatti per entrare nel Q2. E si conclude anche il primo tentativo di Rossi, che vede sulla tabella un 8° tempo che gli piace poco. Soprattutto perché Lorenzo è davanti, 3°.



E' il momento del colpo di scena di giornata, che arriva dopo i cambi gomme: quando Marquez cade, finendo nella polvere nel momendo sbagliato. Proprio quando Rossi conquista il 2° tempo, a +0.225. Seguito ancora una volta da Lorenzo. Ma questa volta per i big le cose si complicano, perché Bradl stampa il suo giro al limite che vale la pole position. In 1:21.176, il tedesco conquista la sua prima qualifica nella top class, facendo un bel regalo al team di Cecchinello. Risultato provvidenziale, visto che in LCR si lavora per tenere Stefan su una Honda MotoGP anche per la prossima stagione. Una vera beffa per Marquez, che scuro in volto legge "+0.017" sulla tabella dei tempi, prima di pensare ad una "vendetta" in gara. Detto che anche il terzo posto di Bautista sembra figlio di una motivazione extra, data dalla potenza del mercato piloti...

Intanto, la presenza di Alvaro in prima fila è un pensiero in più per i ragazzi della Yamaha, che si ritrovano schierati alle spalle della tre Honda, con quei 2 decimi di ritardo che a Rossi non appaiono così drammatici. Anzi dimostrano una crescita costante in termini di prestazioni del numero 46. Anche se poi, a causa di quei 2 decimi, il Dottore finisce ancora una volta in seconda fila, spalla-a-spalla con Crutchlow e Lorenzo. Ovvero tre segugi rinchiusi in 35 millesimi! Tre predatori già pronti a scattare all'attacco delle giovani lepri là davanti.