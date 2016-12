MotoGP: Marc Marquez domina anche il terzo turno di libere

Marc Marquez (Honda) conquista anche il terzo turno di prove libere a Laguna Seca, con il miglior tempo in 1:21.568. Rossi è 2° (Yamaha, +0.184), davanti alle Honda di Bradl (+0.391) e Bautista (+0.517). Crutchlow è 5° (+0.619) seguito da Dovizioso (Ducati, +0.658). Lorenzo 7° (Yamaha, +0.722) precede Hayden (Ducati, +0.936). Non è invece sceso in pista Pedrosa (Honda), che tornerà nel Q1. De Angelis (Ducati, +2.048) è 12°, caduto al Cavatappi.