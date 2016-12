Rossi: "Non siamo lontani dal top ma c'è da lavorare"

Valentino Rossi soddisfatto a metà dopo la prima giornata di libere della MotoGP a Laguna Seca, dove ha chiuso quarto. "Sono abbastanza soddisfatto. Non è andata così male e siamo stati con i migliori in entrambe le sessioni. Stiamo crescendo per migliorare la nostra performance, non siamo così lontani dal top, ma ancora non siamo arrivati. Speriamo di trovare un miglior bilanciamento per andare più veloci e avere un buon ritmo", ha detto.

''Su questa pista è molto difficile trovare il giusto setting. E' un tracciato molto fisico e sicuramente la gara di domenica sarà molto lunga. Sento abbastanza fiducia nella moto, non è così male, ma dobbiamo provare a fare meglio e a migliorare il bilanciamento, la frenata e l'accelerazione'', ha aggiunto Rossi.

Ha altri problemi Jorge Lorenzo, al rientro dopo la caduta del Sachsenring e il nuovo infortunio alla spalla. "Il bilancio della giornata è abbastanza buono considerando la mia condizione fisica - ha spiegato lo spangolo - . E' andata molto meglio nel pomeriggio. Ho cercato di migliorare passo dopo passo come ho fatto la prima volta che sono venuto qui con la MotoGP per cercare di ridurre al minimo i rischi e capire il limite della pista. Ogni giro è andata meglio ma ovviamente il dolore è lì. Mi sentivo un po' meglio rispetto al mattino ma non così tanto e dopo sette giri frenare è diventato difficile. Ho faticato molto in frenata, ma sono riuscito di nuovo a girare senza antidolorifici e questo è molto positivo. La moto va davvero bene, stiamo solo perdendo qualche decimo in alcuni punti di frenata in cui non siamo in grado di spingere troppo''.

Decisamente più pessimista è Dani Pedrosa, anche lui al rientro dopo il forfait della Germania: ""E' difficile guidare in queste condizioni, ma me lo aspettavo. Adesso devo recuperare energie e alleviare il dolore. A essere realistici, vincere la gara è abbastanza improbabile, ma forse anche salire sul podio. Quello che voglio è finire la gara il più avanti possibile e ridurre al minimo i punti persi dai miei rivali. Decisamente più serena è l'altra metà del box Honda, con Marc Marquez davanti a tutti. "La cosa più importante era stare calmi ed è quello che abbiamo fatto. All'inizio ho avuto parecchio da fare visto che per me si tratta di un circuito nuovo, ma è stato divertente. Nella seconda sessione mi sono trovato meglio, ho iniziato a divertirmi e a trovare un buon rimto. Siamo veloci ma ancora lontani dal limite. Cercheremo di continuare così".

Un po' a sorpresa, tra i primi si è inserito anche Andrea Dovizioso: “E’ sempre bello vedere il mio nome in alto sui monitor. Avevo Marquez un po’ lontano come riferimento, ma sono riuscito a fare un gran bel giro. In ogni caso la sensazione è buona: siamo più vicini che nelle altre piste e, anche se Laguna Seca è una pista molto particolare, la nostra GP13 qui funziona meglio. Vedremo qual'è il nostro passo, ma non siamo messi male. Però mi sembra che siamo in tanti ad avere un buon passo, e quindi è ancora presto per fare pronostici per la gara. Sono comunque contento di come siamo partiti. Ho girato solo con il telaio nuovo, e mi sembra che vada meglio, anche se non posso dire esattamente quanto perché non ho fatto una prova comparativa”.