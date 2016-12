MotoGP: Marc Marquez subito al comando delle libere di Laguna Seca

Nella conferenza di giovedì, Valentino Rossi aveva consigliato a Marc Marquez di dare del "Lei" alla pista di Laguna Seca. Suggerendogli di girare con cautela, magari seguendo nelle prime uscite l'esperto Nicky Hayden. Invece, il debuttante spagnolo - anche se ormai fa ridere chiamarlo così - aveva già capito tutto fin dal primo assaggio del Cavatappi fatto in scooter. Da lì, a bersi tutta la pista con la sua Honda MotoGP, il passo è stato breve. Brevissimo. Infatti, prima Marc si è aggiudicato il terzo tempo nelle libere del mattino, sull'asfalto freddo e con addirittura una leggera nebbia di sfondo. Poi, nel pomeriggio, ha piazzato una vera zampata, non prima di rischi, ma carica di coraggio e talento. Una vera prova da fenomeno, che ha dato immediatamente frutti spettacolari quanto inattesi.

Per raffreddare i facili entusiasmi, però, va detto che siamo ancora lontani dai tempi record, ma lo spagnolo può comunque dirsi più che soddisfatto. Anche considerando che il secondo turno di libere è stato interrotto dalla bandiera rossa causata dalla caduta di Blake Young, che a poco meno di 12 minuti dal termine della sessione, ha spezzato un po' il ritmo di tutti. Ripulita la pista, sono stati Bradl e Dovizioso i più veloci a ritrovare il passo e il guizzo per il giro veloce. Bravi a farsi sotto a Marquez.

Non sono stati da meno i ragazzi della Yamaha, con Rossi staccato di 3 decimi, ma già impegnato nel lavoro sulle gomme e orientato alla corsa. Discorso simile per Crutchlow e Lorenzo. Anche se il maiorchino ha ricevuto il preciso ordine dal suo team di non forzare e non rischiare più del necessario. Cosa che ha fatto anche Pedrosa, che già aveva saltato l'intera prima sessione di prove. Dani si è quindi accontentato dell'undicesimo tempo, per non affaticare la spalla e per valutare con calma le sue sensazioni in sella dopo la botta presa in Germania. Ma c'è da scommettere che, se le sensazioni saranno positive, in qualifica i due spagnoli infortunati torneranno a girare volentieri la manopola del gas.