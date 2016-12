MotoGP: Cal Crutchlow si aggiudica le prime libere a Laguna Seca

Cal Crutchlow (Yamaha) conquista il primo turno di prove libere a Laguna Seca, girando in 1:22.757, nonostante la temperatura ancora fredda. Rossi (Yamaha) è 2°, staccato di +0.091, mentre impressiona la prestazione di Marquez (Honda, +0.223), già 3° al debutto su una pista sconosciuta. Il team Yamaha ha chiesto a Lorenzo (11°, +1.684) di non forzare, mentre non è sceso in pista Pedrosa (Honda) per non affaticare la spalla.