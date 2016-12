Laguna Seca spaventa Dovizioso: "E' come il Sachsenring"

La Ducati prova a risalire la china a Laguna Seca, anche se Andrea Dovizioso non si aspetta miracoli. "Credo però che sarà una situazione abbastanza simile al Sachsenring. Forse l’inserimento in curva sarà meno importante, ma in generale ogni moto a Laguna tende di avere problemi di "pompaggio" e a muoversi molto. Questa non è una tra le mie piste preferite, ma come sempre ci impegneremo per poter ottenere il miglior risultato possibile", ha detto.

Gli occhi dei tifosi di casa saranno soprattutto per Nicky Hayden, desideroso di ottenere un buon risultato sul tracciato dove era stato dominatore nei suoi anni d'oro. “E’ bello tornare a casa e a Laguna Seca - ha spiegato Kentucky Kud - , un circuito che amo e che ovviamente ha un posto importante nel mio cuore. Il tracciato è davvero unico, oltre ad essere molto difficile, perché bisogna avere totale fiducia in se stessi e nel proprio mezzo per aggredire le curve. E’ anche molto impegnativo perché le curve si susseguono l’una dopo l’altra e le traiettorie devono essere davvero precise per riuscire ad ottenere un buon giro. Finora in Ducati non abbiamo ancora ottenuto i risultati che speravamo, ma in vista della pausa estiva sarebbe bello poter fare una buona prestazione a Laguna e poi andare in vacanza con un buon sapore in bocca".

Sembra sperare molto in Hayden il team manager Vittoriano Guareschi: “Laguna Seca è una pista con caratteristiche di saliscendi, dunque abbastanza simile per alcuni aspetti al Sachsenring. E’ la pista di casa di Nicky, dunque sicuramente avrà voglia di riscattare il deludente risultato che ha ottenuto in Germania, ed è anche una gara che lui ha già vinto due volte nel passato, quindi sappiamo che il suo potenziale c’è.”