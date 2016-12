Motogp, Marc Marquez: essere leader a 20 anni

Mai nessuno come lui, il nuovo fenomeno della motogp. Otto gare, due vittorie, leader del mondiale a soli 20 anni. In Germania Marc gestisce tutto come uno che la sa lunga. Aspetta nei primi giri di bagarre, studia gli avversari Bradl e Valentino Rossi e li attacca al momento giusto senza rischiare nulla. Da qui in poi diventa gara solitaria ma anche senza riferimenti davanti Marquez rimane freddo, e lucido nel non prendere rischi. Bravo poi a gestire anche la pressione di Cal Crutclow, secondo, che nel finale prova a farsi sotto senza successo. Cal, senza gli infortunati di lusso Lorenzo e Pedrosa, pur non al meglio fisicamente, riesce a mettersi dietro Valentino Rossi, terzo ma lontano distante dai primi due. Il dottore questa volta parte forte, si trova al comando ma con il passare dei giri si è trovato una moto sempre più in difficoltà con le gomme. La modifica del warm up non ha evidentemente prodotto i risultati sperati. Per Rossi è comunque questo il 180esimo podio della carriera, un numero impressionante e se è vero che perde qualcosa da Marquez in termini di classifica mondiale e da Cructlow, è altrettanto vero che mangia parecchi punti a Pedrosa e Lorenzo. Jorge dovrebbe saltare anche la trasferta americana tra pochi giorni, Dani dovrebbe farcela anche se presumibilmente non sarà al top. Un'occasione importante per Marquez ma anche per Rossi che in america vuole migliorare ancora il suo feeling con la moto. Feeling quasi impossibile da trovare per ora dalla Ducati, settima con Dovizioso a circa 30 secondi da Marquez. Non basta più solo questione di set up, servono nuove soluzioni ma soprattutto tanta pazienza per avvicinarsi un po'.