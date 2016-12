Pagelle dal Sachsenring: Marc Marquez è l'uomo copertina

Doveva essere quello che: "Bravo, ma visto come va, finisce che si fa male". E invece è in piedi, a differenza di altri, tira come un matto e in più inizia anche a ragionare, si porta a casa insomma la testa del mondiale e questo 9 pieno. È un Marquez patinato sulla copertina del weekend che non sbaglia un colpo in 5 turni più gara, dove firma tre sorpassi, scappa e amministra come se avesse 10 anni in più dei suoi 20.