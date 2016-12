Marc Marquez: "Una gara difficile"

Marc Marquez sorride per la vittoria al Sachsenring: "E' stata una gara totalmente diversa da quelle che ho fatto fino a ora in MotoGP. Difficile soprattutto alla fine quando Crutchlow ha spinto tanto, ma per fortuna avevo un buon ritmo. Andare più veloce sarebbe stato un rischio. Ho fatto 25 punti importanti per il campionato. E' una vittoria speciale, ma senza Pedrosa e Lorenzo in pista non è la stessa cosa, con loro c'è anche più spettacolo".